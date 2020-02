Persico (Cisal): “Santelli porti a compimento la Giunta e fissi obiettivi”

“Come O.S. abbiamo apprezzato i primi passi effettuati dalla nuova Presidente con il primo ma fondamentale tassello della G.R. in un settore delicatissimo come l’Ambiente ma riteniamo, visto che manca il documento fondamentale di Programmazione Finanziaria, che debba essere accelerato il processo di formazione della nuova G.R. che dovrà operare in settori chiave dove, tante cose sono rimaste in sospeso, e tante altre dovranno essere realizzate”. La Cisal Calabria, a nome del coordinatore Gianluca Persico, fa appello alla neo presidente regionale Jole Santelli per definire al più presto la Giunta e gli obiettivi da perseguire. Tra le priorità della Sigla l’Assessorato al Lavoro che a suo dire “deve, necessariamente, diventare una priorità per via delle innumerevoli vertenze aperte, a cominciare dal precariato istituzionalizzato che ha visto l’approvazione di un importante L.R. nel corso della precedente legislatura la (29/2019) con la mancanza della copertura finanziaria ai fini della storicizzazione delle risorse per stabilizzazione per i lavoratori della L.R.15/2008 e per riconoscere le legittime e sacrosante aspettative di tutti i precari della L.R.12/2014 il cui percorso è rimasto sospeso”. Secondo la Cisal occorrerà redigere “un piano serio che tenga conto di tutti quei percettori di ammortizzatori sociali coinvolti in politiche attive troppo spesso maltrattati dal Governo Centrale con cui occorrerà “alzare la voce” per pretendere rispetto per questa terra –suggerisce Persico. Occorre agire su questo fronte garantendo pari dignità per tutti i tirocinanti, non è assolutamente più tollerabile l’atteggiamento di chiusura dei vari Ministeri rispetto alle esperienze positive attivate con i tirocini che, in alcuni casi hanno goduto dei fondi regionali e delle capacità Professionali dei tirocinanti che hanno consentito alle Amministrazioni dello Stato e agli enti locali in crisi profonda di garantire servizi fondamentali per la collettività”. Poi un appello alla Santelli: “Cara Presidente, le sue parole, piene di umiltà – afferma Persico – sono state accolte con speranza e voglia di riscatto, esistono grandi professionalità nella nostra regione che vanno valorizzate. Serve un Piano di sicurezza del territorio che tenga assolutamente conto del “servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica” dei corsi d’acqua della nostra Regione, istituito con i presidi idraulici con diverse delibere di G.R. nel corso degli anni e mai decollato veramente per garantire la prevenzione”. “Occorrerà lavorare fianco a fianco con persone – aggiunge il coordinatore della Cisal – che hanno a cuore le sorti della nostra terra, che hanno spirito di servizio unito alla grande professionalità per essere al servizio della nostra gente. Bisognerà lavorare per un riordino serio degli Enti Sub-Regionali costruendo una mappatura definitiva di tutto il personale presente con relative “professionalità” in modo da garantire la “mobilità” tra enti senza appesantire i bilanci ed evitare richiami della Corte dei Conti”. Per Persico, poi, “Non è più ammissibile che le Organizzazioni sindacali debbano ricorrere alla stampa per evitare “discriminazioni” e attenzione verso le categorie dei lavoratori, noi crediamo che ci possa essere un reale cambiamento e su questi temi siamo disponibili a dialogare, se ci sarà garantita la possibilità di lavorare in modo sinergico, però serve ripartire al più presto, vada avanti con il completamento della Giunta – conclude – ci sono tante emergenze che vanno affrontate immediatamente”.

“Come O.S. abbiamo apprezzato i primi passi effettuati dalla nuova Presidente con il primo ma fondamentale tassello della G.R. in un settore delicatissimo come l’Ambiente ma riteniamo, visto che manca il documento fondamentale di Programmazione Finanziaria, che debba essere accelerato il processo di formazione della nuova G.R. che dovrà operare in settori chiave dove, tante cose sono rimaste in sospeso, e tante altre dovranno essere realizzate”. La Cisal Calabria, a nome del coordinatore Gianluca Persico, fa appello alla neo presidente regionale Jole Santelli per definire al più presto la Giunta e gli obiettivi da perseguire. Tra le priorità della Sigla l’Assessorato al Lavoro che a suo dire “deve, necessariamente, diventare una priorità per via delle innumerevoli vertenze aperte, a cominciare dal precariato istituzionalizzato che ha visto l’approvazione di un importante L.R. nel corso della precedente legislatura la (29/2019) con la mancanza della copertura finanziaria ai fini della storicizzazione delle risorse per stabilizzazione per i lavoratori della L.R.15/2008 e per riconoscere le legittime e sacrosante aspettative di tutti i precari della L.R.12/2014 il cui percorso è rimasto sospeso”. Secondo la Cisal occorrerà redigere “un piano serio che tenga conto di tutti quei percettori di ammortizzatori sociali coinvolti in politiche attive troppo spesso maltrattati dal Governo Centrale con cui occorrerà “alzare la voce” per pretendere rispetto per questa terra –suggerisce Persico. Occorre agire su questo fronte garantendo pari dignità per tutti i tirocinanti, non è assolutamente più tollerabile l’atteggiamento di chiusura dei vari Ministeri rispetto alle esperienze positive attivate con i tirocini che, in alcuni casi hanno goduto dei fondi regionali e delle capacità Professionali dei tirocinanti che hanno consentito alle Amministrazioni dello Stato e agli enti locali in crisi profonda di garantire servizi fondamentali per la collettività”. Poi un appello alla Santelli: “Cara Presidente, le sue parole, piene di umiltà – afferma Persico – sono state accolte con speranza e voglia di riscatto, esistono grandi professionalità nella nostra regione che vanno valorizzate. Serve un Piano di sicurezza del territorio che tenga assolutamente conto del “servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica” dei corsi d’acqua della nostra Regione, istituito con i presidi idraulici con diverse delibere di G.R. nel corso degli anni e mai decollato veramente per garantire la prevenzione”. “Occorrerà lavorare fianco a fianco con persone – aggiunge il coordinatore della Cisal – che hanno a cuore le sorti della nostra terra, che hanno spirito di servizio unito alla grande professionalità per essere al servizio della nostra gente. Bisognerà lavorare per un riordino serio degli Enti Sub-Regionali costruendo una mappatura definitiva di tutto il personale presente con relative “professionalità” in modo da garantire la “mobilità” tra enti senza appesantire i bilanci ed evitare richiami della Corte dei Conti”. Per Persico, poi, “Non è più ammissibile che le Organizzazioni sindacali debbano ricorrere alla stampa per evitare “discriminazioni” e attenzione verso le categorie dei lavoratori, noi crediamo che ci possa essere un reale cambiamento e su questi temi siamo disponibili a dialogare, se ci sarà garantita la possibilità di lavorare in modo sinergico, però serve ripartire al più presto, vada avanti con il completamento della Giunta – conclude – ci sono tante emergenze che vanno affrontate immediatamente”.