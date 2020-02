Pin it

Pertini, Magorno (Iv): “fondamentale in un periodo complesso della storia”

“Il 24 febbraio di trenta anni fa se ne andava Sandro Pertini. Straordinario protagonista della politica italiana, la sua presidenza fu fondamentale per affrontare uno dei periodi più complessi della storia recente del Paese. Per sempre grazie, Presidente!”. È quanto scrive in una nota Ernesto Magorno, Senatore Italia dei valori.

