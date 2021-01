Peter Pan, Dumbo, Gli Aristogatti: i film con stereotipi razzisti cancellati da Disney+

Disney+ ha eliminato dal suo catalogo per bambini minori di 7 anni alcuni film cult accusati di avere al loro interno stereotipi razzisti. I cartoni in questione sono Gli Aristogatti, Peter Pan e Dumbo. Se i più piccoli non potranno vederli, per coloro che superano l’età minima è stata introdotta una precisazione nella quale si spiega che i titoli in questione presentano dei contenuti sbagliati.