Peter Sarsgaard: 10 cose che non sai sull’attore

Peter Sarsgaard: 10 cose che non sai sull’attore

Noto prevalentemente in campo cinematografico, l’attore Peter Sarsgaard ha negli anni costruito una solida carriera recitando in celebri film e sotto la supervisione di importanti autori. Apprezzato per la sua versatilità, Sarsgaard si è distinto tanto in tenere commedie quanto in brutali gangster movie. Grazie alla sua partecipazione ad alcune serie televisive di successo, infine, ha potuto espandere la propria popolarità e comprovando il proprio talento.

Ecco 10 cose che non sai su Peter Sarsgaard.

Peter Sarsgaard: i suoi film

1. Ha recitato per importanti autori. L’attore debutta al cinema nel 1995 con il film Dead Man Walking, per poi recitare in La maschera di ferro (1998), Desert Blue (1998), e Boys Don’t Cry (1999), per cui ottiene il plauso della critica. Negli ani seguenti recita in The Center of the World (2001), Empire – Due mondi a confronto (2002), K-19 (2002) e L’inventore di favole (2003), per cui ottiene importanti riconoscimenti. Successivamente prende parte a La mia vita a Garden State (2004), The Dying Gaul (2005), The Skeleton Key (2005), Jarhead (2005), Year of the Dog (2007), Lezioni d’amore (2008), Orphan (2009), An Education (2009), Innocenti bugie (2010), Lanterna Verde (2011), Lovelace (2013), Blue Jasmine (2013), La grande partita (2014), Black Mass – L’ultimo gangster (2015), I magnifici 7 (2016), Jackie (2016), Escobar – Il fascino del male (2017), Mr. Jones (2019) e Human Capital (2019).

2. Ha recitato in produzioni televisive. Negli anni Sarsgaard ha partecipato ad alcuni episodi di serie televisive come Law & Order (1995), per poi ottenere popolarità nel ruolo di Ray Seward in The Killing (2013). Recita in seguito nelle serie The Slap (2015), Wormwood (2017), e The Looming Tower (2018).

Peter Sarsgaard non è su Instagram

3. Non ha un account sul social network. L’attore ha dichiarato di non possedere un profilo su Instagram, preferendo tenere la propria vita privata lontana dai riflettori che i social network portano inevitabilmente con sé. Esistono tuttavia alcune fan page dedicate a Sarsgaard dove è possibile ritrovare le ultime foto dell’attore, nonché gli ultimi aggiornamenti sui suoi progetti da interprete.

Peter Sarsgaard e Maggie Gyllenhaal

4. È sposato con la nota attrice. Nel 2002 l’attore intraprende una relazione con Maggie Gyllenhaal, sorella dell’amico Jake Gyllenhaal. I due hanno poi annunciato il fidanzamento nell’aprile del 2006, sposandosi poi nel maggio del 2009 a Brindisi, in Italia. La coppia si è negli anni dimostrata particolarmente riservata circa la loro vita sentimentale, lasciando poco spazio ai gossip e concentrandosi esclusivamente sul lavoro e sulla famiglia.

5. Hanno avuto due figlie. Ancor prima di sposarsi, nell’ottobre del 2006, la coppia dà alla luce la prima figlia, chiamata Ramona. Nell’aprile del 2012 nasce invece la seconda figlia, Gloria Ray.

Peter Sarsgaard in Lanterna Verde

6. Ha interpretato il villain del film. Nel cinecomic con protagonista Ryan Reynolds, l’attore ha ricoperto il ruolo di Hector Hammond, biologo criminale che si espone volontariamente alle radiazioni di un misterioso meteorite, guadagnando poteri psichici e immortalità, rimanendo però paralizzato e incapace di parlare.

7. Ha passato molto tempo con un biologo. Per prepararsi al ruolo, Sarsgaard ha speso diverso tempo a contatto con un biologo universitario, studiando con lui i processi biologici che si manifestano nel villain in seguito al suo contatto con il meteorite. Sarsgaard ha particolarmente apprezzato questo tempo di preparazione, descrivendo il biologo a cui si è rivolto come la persona più eccentrica mai incontrata.

Peter Sarsgaard in The Batman

8. Ha un ruolo ignoto. L’attore è attualmente sul set del film The Batman, con protagonista Robert Pattinson. Sarsgaard ha dichiarato che l’atmosfera sul set fa presagire un progetto di proporzioni colossali, ma nulla è stato dichiarato circa il ruolo da lui ricoperto. La produzione sembra stia volutamente tenendo segreto il suo personaggio, che potrebbe avere dunque un importanza significativa all’interno del film.

Peter Sarsgaard e John Malkovich

9. Viene spesso associato al noto attore. Per il suo volto fanciullesco, il tono della voce minaccioso e i personaggi bizzarri e emotivamente instabili da lui interpretati, Sarsgaard è stato in più occasioni associato all’attore John Malkovich. Quest’ultimo ebbe modo di recitare con Sarsgaard, interpretando suo padre nel film La maschera di ferro.

Peter Sarsgaard età e altezza

10. Peter Sarsgaard è nato a Belleville, nell’Illinois, Stati Uniti, il 7 marzo 1971. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.