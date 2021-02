Petilia Policastro: rinvenuto un fucile e recuperata refurtiva

Qualche giorno fa, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro e della locale Stazione, a seguito di una perquisizione eseguita nell’ambito di un più ampio dispositivo costituito da specifici servizi di contrasto ai reati predatori compiuti nelle campagne dell’interno della Provincia, hanno rinvenuto in un terreno di proprietà di un 49enne del luogo un carrello appendice ed degli attrezzi il cui furto era stato denunciato l’8 febbraio 2021 da un agricoltore presso la Stazione Carabinieri di Petilia Policastro.

I carabinieri hanno denunciato l’uomo anche per furto di energia elettrica poiché hanno accertato che nel quadro elettrico della sua abitazione vi era un interruttore che non permetteva una giusta contabilizzazione del consumo di energia elettrica.

I militari hanno inoltre rinvenuto in un fienile, posto a circa un centinaio di metri dall’abitazione, un fucile di marca svizzera cal. 7.55. L’arma è stata sequestrata anche per accertarne la provenienza e l’autore dell’occultamento, mentre la refurtiva è stata restituita a legittimo proprietario.