PGA Awards 2020: 1917 spiana la strada verso gli Oscar

Comedians In Cars Getting Coffee (Season 11; Netflix)

What’s My Name: Muhammad Ali (HBO)

Last Week Tonight with John Oliver (Season 6; HBO)

Apollo: Missions to the Moon (National Geographic)

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited Series Television

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

In genere, i PGA sono un buon pronostico per i vincitori degli Oscar e negli ultimi due anni, sia Green Book che La Forma dell’Acqua hanno portato a casa sia il premio di categoria che l’Oscar più ambito.

I PGA Awards hanno assegnato il premio per la migliore produzione cinematografica dell’anno a 1917 , il film di Sam Mendes che, in questo modo, sembra opzionare seriamente anche il premio al miglior film ai prossimi Oscar.

PGA Awards 2020: 1917 spiana la strada verso gli Oscar

I PGA Awards hanno assegnato il premio per la migliore produzione cinematografica dell’anno a 1917, il film di Sam Mendes che, in questo modo, sembra opzionare seriamente anche il premio al miglior film ai prossimi Oscar. In genere, i PGA sono un buon pronostico per i vincitori degli Oscar e negli ultimi due anni, sia […]

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.