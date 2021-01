Piano di vaccinazione anticovid, garantite le dosi per i richiami

La Calabria, che è sempre ultima nella graduatoria delle regioni italiane per numero di somministrazioni, proseguirà secondo il piano di vaccinazione anticovid. E’ quanto si apprende dalla Regione Calabria dove si ritiene che, come ha recentemente dichiarato il presidente Nino Spirlì, “il fatto di essere riusciti a tenere qualche fiala in più, ci sta tornando anche utile”. Al momento, infatti, la percentuale di dosi inoculate è poco sopra il 50% e questo consentirà di procedere alle somministrazioni già programmate. Inoltre, dalla prossima settimana è prevista un’ulteriore consegna di dosi di vaccino che garantirà i richiami per le categorie interessate dalla prima fase.