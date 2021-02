Piano vaccini anti Covid in Lombardia, somministrate 496.275 dosi: i dati di oggi 13 febbraio

Sono 496.275 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Lombardia su 602.080 dosi consegnate, per una percentuale del 82,4 per cento. I dati ufficiali sono contenuti nel report sui vaccini anti Covid-19, pubblicato sul sito del governo nella sezione relativa al commissario straordinario per l’emergenza. Ecco come procede a oggi, sabato 13 febbraio, la campagna vaccinale nella regione italiana più colpita dal virus.