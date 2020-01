Piatek in Germania, Florenzi in Spagna: attenzione a Mertens. Petagna al Napoli

Dopo Suso, il Milan si prepara a salutare anche Piatek e Rodriguez proseguendo nella mini-rivoluzione, propiziata dall’arrivo di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società rossonera avrebbe trovato l’accordo con l’Hertha Berlino per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante polacco per una cifra pari a 27 milioni di euro più bonus. Rodriguez invece si accosta al PSV, per lui si discute della formula. I rossoneri puntano Matías Viña del Nacional.

L’OK PER PIATEK- Dopo una prima offerta da 20 milioni di euro rispedita al mittente, nelle ultime ore si è registrata un’accelerata decisiva tra le due società, la quale ha portato alla cessione a titolo definitivo all’Hertha Berlino per 27 milioni di euro più bonus. Piatek è poi volato in Germania in serata per sbrigare gli ultimi dettagli del caso.

PETAGNA AL NAPOLI- Il Napoli chiude invece la trattativa con la Spal per Andrea Petagna, il quale però rimarrà a Ferrara fino a Giugno. Con l’inizio della prossima stagione il giocatore approderà a Napoli, affare chiuso per 20 milioni di euro complessivi: 17 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Giovedì le visite mediche.

MERTENS POTREBBE PARTIRE- Il Chelsea cerca sul mercato una punta per completare l’attacco insieme a Tammy Abraham. Secondo ESPN, i Blues avrebbero bussato alla porta del Napoli per Dries Mertens, vecchio pallino del tecnico Frank Lampard. La richiesta del Napoli: 47 milioni di euro, una cifra che al momento frena la trattativa.

FLORENZI A VALENCIA- La Roma e il suo capitano si salutano almeno fino a fine stagione: Alessandro Florenzi è praticamente un nuovo giocatore del Valencia. Il terzino destro, insieme alla società, avrebbe deciso di accettare l’offerta degli spagnoli, a causa del poco spazio concessogli da Fonseca. L’esterno si trasferisce in Liga in prestito fino a giugno con l’obiettivo di trovare continuità e convincere il ct Mancini a puntare su di lui per l’Europeo. Momento decisamente complicato: “Messaggio ai tifosi? Vorrei dire tante cose, ma non sono emotivamente pronto”.