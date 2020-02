Piattaforma integrata sistema Moda

Del Gruppo 24ORE: dal quotidiano ai periodici, dal sito web alla radio il tutto al servizio del fashion system. Extra tiratura dello Speciale Sfilate donna del quotidiano in italiano ed in inglese distribuito durante la Milan Fashion Week. Campagna a sostegno dei prodotti.

La piattaforma del Sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore apre il sipario ed esce in edicola nel mese delle sfilate, da New York a Londra, da Milano a Parigi, con l’offerta informativa completa ed integrata, ad alto valore aggiunto per le industry moda.

Il primo appuntamento è venerdì 14 febbraio con il numero speciale di How To Spend It che esce a pochi giorni dall’inizio della Milano Fashion week, dal 18 al 24 febbraio, completamente dedicato alla moda del made in Italy. Sempre di venerdì 14, grande spazio e attenzione sul quotidiano con .Moda, che dedica approfondimenti al business del settore e alle sue evoluzioni, partendo dalla cronaca più legata alla congiuntura e all’economia della moda. Alle aziende del settore quotate in Borsa, come sempre, saranno riservati spazi anche a Focus Economia, la trasmissione di Radio 24.

Martedì 18 febbraio l’appuntamento è con lo Speciale Sfilate donna, con oltre 30 pagine di approfondimenti sui temi principali che attraversano il sistema moda italiano e globale, dalla sostenibilità all’omnicanalità, passando per i nuovi target generazionali. E ancora: lo Speciale presenta le novità di prodotto dei principali marchi italiani e stranieri per la primavera-estate 2020, affiancandoli a curiosità e agli outfit migliori visti alle sfilate. Lo Speciale sfilate donna verrà pubblicato anche in lingua inglese. IlSole24ore.com offrirà nel canale Moda aggiornamenti pluri-giornalieri dalle passerelle, con gallery, foto e video degli happening e recensioni.

Ma non solo: il 13 marzo in edicola A Passion for Fashion interamente dedicato alla moda delle aziende internazionali. Lo Speciale moda di How To Spend It, A Passion for Fashion, presenta le novità di prodotto dei principali e più importanti marchi stranieri, e tutto quello che c’è da sapere dalle sfilate delle Fashion Week di New York, Londra e Parigi dedicate alla moda: gli show, i look e gli accessori più belli, lo street style, le tendenze, le modelle, i backstage e con esso le nuove collezioni. E non solo.

A sostegno dei prodotti del Sistema Moda-Lusso della piattaforma integrata del Sole 24 ORE sono previste campagne di comunicazione pianificate sui media del Gruppo e attività di visibilità sul canale edicole.

Lo Speciale Sfilate donna del quotidiano, avrà una extra tiratura in italiano ed in inglese e verrà distribuito in oltre 40 location, dove si svolgono le principali sfilate e nelle vie del quadrilatero della moda di Milano (circuito Montenapoleone). Inoltre è prevista la presenza delle pubblicazioni del Gruppo in oltre 100 Hotel a Milano e verranno consegnati ai buyer italiani e stranieri. La distribuzione sarà capillare anche presso White Woman, la fiera di settore di brand emergenti e a tutti gli espositori (oltre 500), al pubblico presente. Un corner dedicato verrà allestito all’interno della fiera con la presenza di tutta l’offerta moda del Sole 24 Ore.