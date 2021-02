Un uomo di 34 anni è stato arrestato dagli agenti di Polizia di Stato dopo che per l’ennesima volta ha picchiato la moglie. La donna ha riportato ferite alla testa che guariranno in non meno di dieci giorni. Agli agenti intervenuti ha raccontato che le violenze andavano avanti da tempo, spesso davanti il figlio di due anni.