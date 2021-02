Piccoli “grandi” imprenditori sfidano la crisi e aprono una nuova attività

Un esempio di forza, coraggio e voglia di diventare un punto di riferimento per la comunità. Sono le parole che Saverio Ruga, sindaco di Amato, ha scelto per congratularsi con Rosina Arabia e la sua famiglia, “piccoli imprenditori ma con un coraggio grande così nel realizzare ed aprire una nuova attività” nel centro della provincia di Catanzaro.

“Alzare la serranda di un’attività commerciale in un paesino delle dimensioni minime come il nostro non è mai stato scontato”, ha detto Ruga, “ma farlo nel bel mezzo di una pandemia che ha abbassato le saracinesche di decine di negozi in tutta Italia è il simbolo di una tenacia e di una volontà d’animo che è anche segnale di speranza per tutti. Amato deve essere grata alla signora Rosina, cui tributo un applauso a nome di tutti i suoi concittadini”.