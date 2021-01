Pierpaolo Pretelli convince sua madre: “Con Giulia vorrei continuasse fuori”

Pierpaolo Pretelli ritrova armonia con la famiglia dopo che giorni fa loro erano intervenuti per invitarlo ad avere atteggiamenti meno espliciti con Giulia Salemi: “Da una parte sono arrabbiato, so che loro mi vogliono bene, ma mi fa sentire solo e non compreso. Basterebbe osservare il modo in cui guardo Giulia, l’abbraccio, le parlo, sono cose talmente chiare che doverlo spiegare alla mia famiglia mi sembra assurdo”.