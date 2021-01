Il pilota francese Pierre Cherpin è morto per le conseguenze della terribile caduta in occasione della Dakar 2021. Troppo gravi le condizioni del transalpino, che nella 7a tappa del rally più duro del mondo ha perso il controllo della sua moto, rimediando un grave trauma cranico. I medici hanno provato a salvargli la vita con un delicato intervento chirurgico che purtroppo non è bastato.