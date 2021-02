Pilota di 18 anni muore dopo un incidente sulla pista di Jarama

Un giovane pilota di 18 anni è morto oggi, 26 febbraio, nel pomeriggio sul circuito di Jarama, in Spagna, in seguito ad un grave incidente con una Mini. Stava facendo da copilota al padre rimasto gravemente ferito. Gli uomini del pronto soccorso hanno cercato di rianimarlo per 50 minuti, ma il 18enne è poi deceduto sul circuito a causa di un arresto cardiorespiratorio prodotto in seguito di un grave trauma cranico.