Pina Picierno, europarlamentare Pd: “La crisi da Covid ha fatto riscoprire alle donne la sorellanza”

Deputata al Parlamento Europeo e membro della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Pina Picierno in una lunga chiacchierata con Fanpage.it ha giudicato “una grossa ferita” la mancanza di ministre democratiche nel nuovo esecutivo Draghi. Su questa scelta del Pd ammette: “Il Partito Democratico da forza di cambiamento è diventata forza di stabilizzazione”. Verso l’ex della Bce, però, si dice fiduciosa: “Ha già dimostrato in passato capacità di visione, mi aspetto che quella stessa capacità sia rivolta anche a colmare il divario tra uomo e donna che esiste ancora nel 2021”