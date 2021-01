Pioli ‘risponde’ a Mihajlovic dopo Bologna-Milan: “Le vittorie si guadagnano sul campo”

Il Milan vince a Bologna e allunga in vetta alla classifica. Al termine del match l’allenatore rossonero risponde indirettamente al tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic che aveva criticato il Milan per aver vinto con due rigori e giocando solo con palla alta su Ibrahimovic. Secondo Pioli infatti la sua squadra ha meritato la vittoria giocando una bella partita al di là della disattenzione in occasione del gol segnato da Poli che ha riaperto il match nel finale.