Pioli sugli infortuni: “Problemi muscolari per Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nel post-partita della sfida vinta in casa della Roma per 2-1: “Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. È stata una bella partita, con ritmo e intensità come piace a noi”. I rossoneri hanno perso Ibrahimovic per un problema all’adduttore sinistro, Calhanoglu al flessore sinistro e Rebic all’anca ma l’allenatore del Diavolo non si è sbilanciato: “Valuteremo domani”.