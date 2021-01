Andrea Pirlo delusissimo al termine di Inter-Juventus per la pessima prestazione della sua squadra uscita nettamente sconfitta per 2-0 da San Siro: “Non siamo scesi in campo. Quando sei passivo vai in contro a questo tipo di partite. Avevamo paura del gioco d’attacco dell’Inter. Non potevamo fare una prestazione più brutta di questa”