Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia di Verona-Juventus ha parlato della difficile situazione dei bianconeri alla vigilia di un ciclo con 7 partite in 23 giorni. Tanti gli indisponibili soprattutto in difesa e in attacco per la Vecchia Signora che dovrà fare di necessità virtù. Il mister ha fatto il punto sulle condizioni di Morata e Dybala.