Andrea Pirlo ha analizzato aspetti positivi e negativi della vittoria in Juventus-Sassuolo, preziosa per dare continuità alla risalita della classifica da parte dei bianconeri: “Serviva un successo per non vanificare quanto fatto a San Siro”. Poi la critica a Demiral e Bonucci per come si sono mossi in occasione della rete dell’1-1.