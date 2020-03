POLITICHE SOCIALI Il Forum del Terzo Settore difende il Dgr 503/2019

su SPORTIN LOKRIANS Il presidente dell’Asd Zadotti fa richiesta di assegnazione in gestione del Palazzetto dello Sport

Commenti disabilitati su SPORTIN LOKRIANS Il presidente dell’Asd Zadotti fa richiesta di assegnazione in gestione del Palazzetto dello Sport

Commenti disabilitati su SPORTIN LOKRIANS Il presidente dell’Asd Zadotti fa richiesta di assegnazione in gestione del Palazzetto dello Sport