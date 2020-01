Polizia Locale, Giuseppe Neri: Legge va attuata

“La nostra Regione ha una legge che regolamenta la Polizia Locale e le sue attività. Occorre attuarla e renderla funzionale.” – Lo dichiara in una nota stampa il Segretario Questore del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Neri “Dopo ben 28 anni, nella legislatura appena conclusa, – scrive Neri – il corpo prestigioso della Polizia Locale ha avuto l’attenzione e l’importanza che meritava, per passato e tradizione. Ma evidentemente, qualcuno se ne accorge solo ora, nel mese in cui incalza la campagna elettorale. Personalmente, sono consapevole che i regolamenti attuativi e l’Ufficio di coordinamento previsto per la concretizzazione e l’ultimazione di un percorso legislativo, avrebbero ufficialmente dato slancio alla legge n. 203/10^. Occorre completare un iter che ha visto protagonisti Dirigenti, Comandanti della Polizia Locale e addetti ai lavori, e che non è stato ultimato per cause distanti dalla volontà politica del sottoscritto, che oltre ad essere il proponente della legge in questione, ha seguito passo dopo passo il tavolo di confronto con cui ha preso forma ‘La nuova legge regionale sulla Polizia Locale’. “ “Sono certo, e mi impegnerò per questo, – si legge infine – affinché quel percorso possa trovare la sua legittima definizione; perché quando decisi di offrire il mio contributo alla stesura della legge, pensai che l’identità, l’immagine e la responsabilità di una divisa così nobile andavano assolutamente rilanciati. E con lo spirito di allora – nella misura in cui il mandato politico ed istituzionale me lo consentirà – continuerò ad offrire tutto il mio sostegno al corpo della Polizia Locale del territorio calabrese.”

