Matteo Bertonati, insieme agli amici Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, è una delle quattro vittime di Torre del Greco (Napoli) della tragedia del Ponte Morandi. La sorella ha affidato ai social network un lungo sfogo: “Niente farà rivivere mio fratello, non un milione, non un miliardo, non un ergastolo”.