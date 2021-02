Pontoglio, in sella a un trattore e con un’accetta in mano va a minacciare l’ex moglie: arrestato

Ha preso un’accetta, è salito in sella al suo trattore e si è diretto verso casa dell’ex moglie e dei figli: a Pontoglio, in provincia di Brescia, un uomo è stato fermato prima che commettesse un efferato gesto. Da ulteriori accertamenti è emerso che il 55enne fosse già stato accusato di violenza domestica. Per questo motivo e per la pericolosità sociale è stato disposto il trasferimento in carcere.