POP – SEZIONE JONICA Sabato pomeriggio la presentazione del progetto a Caulonia marina

POP – SEZIONE JONICA Sabato pomeriggio la presentazione del progetto a Caulonia marina

Lente Locale

di Gianluca Albanese

ROCCELLA IONICA – Approda in Calabria il “Progetto Ottobre

in Poesia”, avviato da tempo in Sardegna, una delle regioni col più alto indice

di lettura in Italia e caratterizzata da una grande vivacità culturale, grazie

all’idea della scrittrice emiliana (ma roccellese d’adozione) Antonella Iaschi,

dell’artista Carmen Bagalà e del poeta e scrittore riacese Giuseppe Gervasi.

Sabato 8 alle 18,30 all’auditorium “Frammartino” di Caulonia

marina presenteranno “POP sezione jonica”, la realtà associativa che attraverso

le iniziative di artisti e creativi, associazioni e imprenditori, col

coinvolgimento di istituzioni locali e scuole, intende offrire il proprio

contenuto alla crescita culturale, per riscoprire il senso del “noi”, della

comunità, dell’arte che abbatte le barriere dell’individualismo.

Tutto ciò verrà realizzato attraverso l’organizzazione di

eventi, rassegne culturali e progetti educativi e artistici.

Alla presentazione di sabato 8 a Caulonia saranno presenti

il vice sindaco Domenico Campisi, Carmen Bagalà, Giuseppe Gervasi e Antonella Iaschi.

Nel corso della serata, la scrittrice Rossella Scherl darà

vita ad alcune letture.

POP – SEZIONE JONICA Sabato pomeriggio la presentazione del progetto a Caulonia marina

Lente Locale