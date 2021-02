Mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21:00 si gioca la partita Porto-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (ritorno il 9 marzo 2021). La partita è trasmessa in TV in esclusiva da Sky, usufruibile solamente agli abbonati. Anche in streaming è possibile la diretta attraverso l’app dedicata SkyGo o con NowTv.