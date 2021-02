Pozzo d’Adda, scoppia l’incendio in un’azienda che tratta metalli: fumo nero su tutta la zona

Un incendio è scoppiato ieri sera 25 febbraio in un’azienda che tratta metalli a Pozzo d’Adda: qui le fiamme si sono alzate per diversi metri creando un fumo nero che si è esteso per tutta la zona. Vigili del fuoco e amministrazione comunale hanno invitato i cittadini a non uscire di casa e a non aprire le finestre. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per capire le cause dell’incendio, mentre oggi i proprietari valuteranno i danni.