Prada Cup 2021, dove vedere Luna Rossa-Ineos UK: canale TV in chiaro, calendario, orari

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 febbraio, dalle 4 del mattino (ora italiana) partirà la penultima regata tra Luna Rossa e Ineos UK della finale di Prada Cup 2021. Diretta TV e in streaming su Sky (canale 205 “Sky Sport America’s Cup” a pagamento) e sulla Rai (Rai2 usufruibile per tutti gratuitamente). Il team italiano è in vantaggio per 4-0, chi vince 7 regate su 13 si qualifica per la sfida contro New Zealand in America’s Cup.