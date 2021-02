Prada Cup 2021, i risultati delle regate di oggi: Luna Rossa batte ancora Ineos UK

I risultati delle ultime regate di Prada Cup 2021 disputate portano sul parziale di 4-0 Luna Rossa nella sfida contro Ineos UK. L’equipaggio italiano è a 3 punti dalla conquista del trofeo e, soprattutto, dalla qualificazione per il Match di America’s Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand. Mercoledì notte (ore 4 italiane secondo il fuso orario con la Nuova Zelanda) si torna in mare per il terzo turno.