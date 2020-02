PREMIO “VALARIOTI-IMPASTATO” Liliana Carbone accende la speranza negli occhi dei giovani studenti

Lente Locale

di Gianluca Albanese

ROSARNO – La qualità del filmato è amatoriale, ma il suo

contenuto mette i brividi. Brividi di rabbia e di commozione che diventano

speranza di una società migliore nell’appello finale ai giovani studenti che le

tributano una standing ovation.

Rosarno, sabato 15 febbraio. All’istituto d’istruzione

superiore “Piria” con a capo la dirigente Maria Rosaria Russo viene assegnato

il premio intitolato a due giovani vittime di mafia: l’ex segretario della sezione

cittadina del Pci Giuseppe Valarioti e Peppino Impastato, che dai microfoni di

Radio Aut metteva alla berlina il boss Badalamenti che abitava a cento passi da

lui.

Quest’anno, tra i premiati, c’è stata anche una locrese d’adozione,

Liliana Esposito Carbone, madre di un ragazzo ucciso a soli trent’anni mentre rincasava

da una partita di calcetto. Nel buio, come Valarioti che tornava da una serata

in pizzeria. Ucciso da come solo chi si nasconde nelle tenebre sa fare. Il

ragazzo si chiamava Massimiliano e sono più di tre lustri che non è più tra noi.

Continua a vivere nella cooperativa sociale che ha creato, negli ammalati a cui

ha donato il suo sangue, nel ricordo degli amici che ogni anno organizzano un

torneo di calcetto a lui intitolato e nell’azione incessante, forte e

quotidiana di sua madre Liliana, che non ha mai smesso di lottare contro ogni

tipo di mafia, contro quei muri di gomma e quelle sabbia mobili che hanno

impedito, a oggi, di conoscere la verità giudiziaria dell’omicidio di suo

figlio. Ma lei non molla, continua come solo le donne di carattere sanno fare,

come solo le “irregolari” come lei sanno incidere per squarciare muri di

indifferenza, complicità e ipocrisia.

Nel video amatoriale che proponiamo alla vostra visione,

Liliana si avvicina al palco quasi in punta di piedi, come a voler rifuggire quella

ribalta che però si coglie subito che non è una delle solite “parate” della

cosiddetta antimafia col “bollino blu”: la conduttrice riassume in nuce la

storia di Liliana e di suo figlio Massimiliano e lei quando prende la parola

parla a braccio, come sempre. Non ha bisogno di discorsi scritti perché sa benissimo

quello che dice. E quello che prova dentro.

Rifugge ancora una volta dalla definizione di “mamma

coraggio” e quando parla guarda negli occhi i ragazzi “i suoi ragazzi”, coi quali

è abituata a parlare dopo una bella carriera da insegnante elementare, perché i

ragazzi sono molto sensibili agli esempi che persone come Liliana possono dare.

Non abbiamo altre parole da aggiungere se non l’invito a

guardare questo breve ma significativo video.

Un plauso particolare, però, va rivolto a tutto il personale dell’Istituto “Piria” di Rosarno, che ogni anno premia personalità eccellenti particolarmente impegnate nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura della legalità. Quest’anno, oltre a Liliana Carbone (che non sarà “profeta in patria” ma la cui lotta viene sostenuta da chi è sensibile a determinate tematiche) un doveroso riconoscimento è andato alla nostra collega Raffaella Rinaldis, da anni simbolo di informazione e professionalità declinate al femminile.

Con una sola certezza: quella di Liliana Esposito Carbone

non è una battaglia solitaria. La manifestazione di sabato scorso lo dimostra.

Nonostante tutto e tutti.

