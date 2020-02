Prescrizione: il ‘nodo’ non si scioglie, ma Renzi assicura di non voler far cadere il governo

Il nodo della prescrizione ancora in primo piano per quanto riguarda la politica. “Non mi fermo, non diventerò grillino”, insiste il leader di Italia viva Renzi, che poi assicura di non voler far cadere il governo. “Utilizzare il Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo’, scrive su Fb il coordinatore di Iv Rosato. Anzi, secondo Italia viva il piano salterà. Perché, come denuncia Forza Italia con Enrico Costa, l’emendamento rischia di non essere ammissibile: il decreto Milleproroghe dovrebbe contenere solo proroghe e non la modifica di una norma penale. “Sarebbe uno scandalo”, denuncia il coordinatore di Iv, Ettore Rosato, secondo il quale Italia viva “contrasterà qualsiasi forzatura istituzionale”. Ma per i Dem la partita è già chiusa, con Nicola Zingaretti che volta pagina e parla di “buon punto di arrivo” raggiunto: ora, dice, il governo deve avviare una nuova fase senza “picconate”, Lo schema concordato dal ministro Alfonso Bonafede con il Pd: prevede la presentazione nelle prossime ore di un emendamento al decreto Milleproroghe per sospendere, per circa un mese, la legge Bonafede e intanto modificarla con il cosiddetto “lodo Conte bis”, che rende definitivo il blocco della prescrizione solo dopo una doppia condanna. Non appena la norma sarà votata in commissione, forse martedì, si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la riforma del processo penale, che mira a ridurre i tempi dei processi. Se l’emendamento non passasse, il “lodo Conte bis” potrebbe essere inserito nella riforma del processo penale o affidato a un percorso del tutto parlamentare al costo di tempi più lunghi che, prolungherebbero uno scontro politico che anche il premier Conte vorrebbe archiviare al più presto. Anche i Dem spingono per chiudere la partita al più presto: la norma nel Milleproroghe sarebbe blindata con la fiducia alla Camera e al Senato.

Nadia Sessa