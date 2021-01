Previsioni meteo 19 gennaio, in arrivo breve tregua dal maltempo e temperature meno gelide

Che tempo farà domani, martedì 19 gennaio? Secondo le previsioni meteo, ci sarà ovunque una breve tregua dal maltempo dei giorni scorsi, con nebbia al Nord e qualche piovasco solo tra Liguria e alta Toscana. In aumento anche le temperature. Ma non durerà molto: tra mercoledì e giovedì prossimi si riaprirà la cosiddetta Porta dell’Atlantico, per cui bisognerà attendersi l’arrivo di una, violenta perturbazione.