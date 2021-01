Ondata di maltempo su Milano e la Lombardia per ultimo weekend di Milano. Per la giornata di oggi, sabato 30 gennaio, il cielo nuvoloso o molto nuvolo dal pomeriggio, lo stesso per le prime ore della giornata di domani, domenica 31 gennaio. Per domani gli esperti di Arpa Lombardia annunciano però possibili schiarite già in tarda mattinata.