Da domenica sera e per la giornata di lunedì 1 febbraio previsto un aumento della nuvolosità. Il cielo resterà coperto anche nelle giornate successive, anche se sono attese schiarite nel corso di martedì per una temporanea rimonta dell’alta pressione. Temperature al di sopra delle medie stagionali, specie per quel che riguarda i valori minimi.