Cielo sereno con temperature in aumento: è quanto previsto nel bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, martedì 23 febbraio. A Milano, in particolare, è previsto qualche fenomeno di nebbia nelle prime ore del giorno che poi si diraderà durante la giornata. Le minime si attesteranno attorno ai 5 gradi mentre le massime toccheranno i 15 gradi centigradi.