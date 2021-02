La Prefettura di Roma ha studiato un piano anti Covid per il centro storico per sabato 6 e domenica 7 febbraio, primo weekend in cui il Lazio è in zona gialla. Tra le misure messe in campo ingressi contingentati a via del Corso, chiusure a tempo nella zona del Tridente, corridoi anti-assembramento a Piazza del Popolo e pattuglie a cavallo nei parchi.