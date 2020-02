Principesse Disney: le 10 azioni più eroiche

Le Principesse Disney vengono quasi sempre ricordate per i loro titoli reali, i loro castelli e le loro storie d’amore. Tuttavia, è fondamentale ricordare che proprio queste principesse sono tra i personaggi più coraggiosi ed eroici di tutta la storia della Disney.

È tempo di pensare alle Principesse Disney per ciò che sono realmente: eroine che sono state capaci di migliore non solo la loro vita, ma anche quella delle persone attorno a sé. Smettiamola, quindi, di pensare alle Principesse come a delle damigelle in pericolo che aspettano soltanto il Principe Azzurro per essere salvate:

Mulan va in guerra al posto di suo padre

Abbiamo visto Mulan compiere numerose azioni eroiche nel classico d’animazione del 1998. Tuttavia, è stato davvero lodevole per l’eroina prendere il posto di suo padre e partire per la guerra. Nel film, ogni famiglia deve contribuire alla difesa della nazione dagli Unni schierando un componente maschile. Per evitare che il padre invalido sia obbligato ad arruolarsi nuovamente, Mulan si traveste da uomo e parte per il campo di addestramento delle reclute.

Ciò la rende indubbiamente un’eroina coraggiosa e indomita, caratteristiche che sicuramente verranno ancora più accentuate nell’atteso live action in arrivo il prossimo marzo.

Vaiana riporta la pace nell’oceano

Il personaggio di Vaiana nel classico del 2016 è indubbiamente basato sul rovesciamento dell’immagine canonica che la maggior parte degli spettatori hanno delle Principesse Disney. Vaiana è indubbiamente l’unica fautrice del suo destino. Alla fine del film, Vaiana divide letteralmente le acque mentre affronta Te Ka, poi restituisce il cuore a Te Fiti e ripristina da sola la pace nell’oceano.

Tutte queste azioni non solo allontanano il nemico, ma impartiscono anche una grande lezione a Maui e ripristinano la normalità sull’isola di Motunui. Non c’è dubbio che Vaiana sia uno delle Principesse Disney più eroiche di tutti i tempi.

Belle tiene testa alla Bestia

Nessuno è stato in grado di gestire l’ira funesta della Bestia per tantissimo tempo. Nonostante fosse sua prigioniera, Belle è comunque riuscita a fronteggiare il carattere irascibile del Principe, tanto da arrivare ad insegnargli nuovamente il rispetto e l’amore nei confronti degli altri esseri umani.

Belle si è saputa difendere da sola, e con grandissima tenacia è riuscita pian piano a costruire un rapporto umano e amorevole con la Bestia. Proprio per questo, Belle è senza dubbio un’eroina capace di superare ogni tipo di ostacolo e di riuscire a cambiare in meglio le persone.

Jasmine affronta Jafar per salvare la sua famiglia

In Aladdin, è innegabile quanto gran parte del merito per aver sconfitto Jafar va al personaggio del titolo. Tuttavia, sarebbe ingiusto dimenticare il grande contributo di Jasmine nella lotta per eliminare il visir.

Si potrebbe addirittura sostenere che Jasmine ha agito tanto quanto Aladdin per sconfiggere Jafar, mettendo in atto grandi idee per aiutare Al durante lo scontro finale. Dopo tutto, Jasmine è sempre stata una delle Principesse Disney più intelligenti, forti e intrepide; ecco perché è assolutamente lecito considerare il suo personaggio come una vera e propria eroina.

Merida lotta per la sua stessa mano, e vince

Cosa c’è di più eroico che sconfiggere il patriarcato con le tue stesse mani? In Ribelle – The Brave, abbiamo visto Merida opporsi all’idea che tre lord sarebbero venuti a sfidarsi in alcuni giochi per pretendere la sua mano e fidanzarsi così con lei. Per questo, l’arciera infallibile sceglie di partecipare lei stessa al concorso per vincere la sua stessa mano.

Merida vince la propria mano ed evita così di andare in sposa ad un ragazzo qualunque di cui non conosce nulla. È sicuramente un gesto eroico sotto molti punti di vista e l’arciera merita di essere celebrata come qualsiasi altre eroina.

Tiana sconfigge il Dr. Facilier

Tiana ha affrontato molte avversità prima e durante La principessa e il ranocchio, ma è sempre riuscita a superarle tutte a testa alta. Una delle azioni sicuramente degne di nota nel percorso di Tiana è l’aver sconfitto il nemico principale del film, il Dr. Facilier.

Per tutta la durata del film, il Dr. Facilier non ha fatto altro che rendere la vita di Tiana un vero e proprio inferno. Per fortuna, Tiana ha sempre avuto la tenacia e l’entusiasmo di una vera aspirante imprenditrice: ecco perché nessuna magia nera avrebbe mai potuto impedirle di realizzare i suoi sogni.

Rapunzel salva la vita a Flynn

Flynn/Eugene è fonte di tanti problemi per Rapunzel, ma è stato anche capace di aiutarla davvero quando era il momento. Eugene ha aiutato Rapunzel a fuggire dalla torre, da una vita da reclusa e da Madre Gothel, ma è stata Rapunzel, alla fine, a salvare la vita di Flynn.

Indipendentemente dal fatto che abbia o meno dei superpoteri, Rapunzel ha sicuramente lo spirito ed il cuore di un’eroina. Flynn era un giovane ladro all’inizio del film, ma Rapunzel è stata in grado di leggere nel suo cuore e salvargli così la vita.

Ariel salva la vita a Eric

Alcune persone potrebbero criticare La Sirenetta per la scelta di rendere Ariel muta per buona parte del film, il che ha reso le intenzioni di Eric nei suoi confronti alquanto ambigue. Tuttavia, non è assolutamente corretto definire Ariel un “personaggio passivo”, proprio perché la storia d’amore con Eric è iniziata grazie al salvataggio del Principe da parte della principessa sirena.

Ariel avrà sicuramente agito in nome dell’amore, ma ciò non cambia il fatto che ha quasi rischiato la vita per salvare quella di Eric e questo gesto non può non renderla un’eroina a tutti gli effetti.

Pocahontas pone fine alla guerra

In Pocahontas, vediamo la tribù Powhatan e i coloni di Jamestown che combattono per la conquista del territorio, incapaci di comunicare tra loro e di raggiungere un accordo. E poi c’è Pocahontas, una ragazza coraggiosa, avventurosa e indipendente, in grado di intavolare discussioni con intelligenza e anche di porre fine alla guerra.

Non c’è dubbio che l’atto più eroico di Pocahontas è quando il suo personaggio pone fine al conflitto con i coloni usando la sua intelligenza, la sua sensibilità e anche la sua pazienza.

Mulan salva la Cina

Quando l’imperatore ringrazia Mulan alla fine del film per aver salvato la Cina, non sta affatto scherzando: Mulan ha letteralmente salvato la Cina, e nulla di più eroico potrebbe accadere ad un personaggio della Disney.

Dopo aver sconfitto Shan Yu e gli Unni – sia con le proprie mani sia grazie all’aiuto della sua squadra di amici -, Mulan si dimostra un’eroina non soltanto per la Cina ma anche per la storia della Disney. Quando si parla di Principesse Disney, è giusto dire che Mulan è uno dei personaggi più coraggiosi, tosti ed abili di tutti i tempi.

Fonte: ScreenRant

