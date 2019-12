Priscilla Quintana: 10 cose che non sai sull’attrice

La giovane Priscilla Quintana ha da poco iniziato ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte ad alcune serie che le hanno permesso di sfoggiare delle buone doti interpretative. Prossimamente sarà possibile vederla per la prima volta nelle vesti di protagonista, dove avrà l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico e mostrare ulteriormente il proprio talento.

Ecco 10 cose che non sai di Priscilla Quintana.

Priscilla Quintana: i suoi film

1. Ha recitato in un recente film horror. L’attrice inizia la propria carriera con piccoli ruoli nei film The Gambler (2014) e Fast & Furious 7 (2015). Successivamente ottiene un ruolo di maggior rilievo nel film Traffik (2018), per poi raggiungere una più ampia popolarità con il film horror Polaroid (2019), dove recita accanto all’attrice Madelaine Petsch.

2. Ha recitato in diverse serie TV. La Quintana intraprende anche la carriera televisiva, recitando nelle serie Web Atlas (2015), VR Startup (2016), Master of Sex (2016), Training Day (2017) e Lethal Weapon (2018). Nel 2019 è stata protagonista della serie Pandora, di scenere sci-fi, incentrata su una donna che, senza più nulla da perdere, decide di iscriversi alla Earth’s Space Training Academy, dove imparerà a difendere la galassia da minacce intergalattiche.

Priscilla Quintana è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 21,6 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere foto scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano tuttavia anche immagini tratte dalle premiere a cui la Quintana ha preso parte, o ancora immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Priscilla Quintana: la vita privata dell’attrice

4. Ha una relazione sentimentale. L’attrice è attualmente impegnata in una relazione con Keenan Tracey, attore televisivo e musicista. Non è risaputo quando i due abbiano iniziato a frequentarsi, ma la loro prima foto insieme è stata pubblicata da lui, sul proprio account Instagram, nel marzo del 2017. Sempre sui social, i due attori sono soliti condividere alcuni dei loro momenti insieme.

Priscilla Quintana in Polaroid

5. Ha avuto un ruolo di rilievo. Nel film horror Polaroid l’attrice ricopre il ruolo di Mina, amica della protagonista. Come la sua amica, anche lei si ritroverà coinvolta in una spirale di brutali omicidi, i quali hanno per vittime coloro che erano precedentemente stati immortalati in una foto polaroid.

Priscilla Quintana in Traffik

6. È la protagonista del film. Nel 2018 l’attrice ottiene il ruolo da protagonista nel film Traffik, dove dà vita al personaggio di Christine. La vicenda del film ruota intorno ad una coppia che, in viaggio per un weekend romantico sulle montagne, si ritrova inseguita da una gang di biker intenzionati a nascondere il loro segreto presente in quei luoghi.

Priscilla Quintana in Pandora

7. È stata scelta come protagonista della serie. La Quintana è stata scelta per ricoprire il ruolo di Jax, nella serie Pandora. Il suo personaggio è una donna super intelligente e dallo spirito acuto. In seguito alla morte dei genitori, la donna entrerà a far parte di un mondo ben più grande e pericoloso di quello che credeva.

8. Considera molto importante il suo ruolo. L’attrice ha dichiarato che aver ottenuto tale ruolo è un segno che la sua carriera sta prendendo la piega sperata. La Quintana si è dichiarata entusiasta di un personaggio così lontano dagli stereotipi, che permetta di dar vita ad un nuovo personaggio femminile di potere.

9. Non sa come si concluderà la serie. La Quintana si è dichiarata all’oscuro di quale piega prenderanno gli eventi, e non è a conoscenza neanche dello sviluppo dell’arco narrativo del suo personaggio.

Priscilla Quintana età e altezza

10. Priscilla Quintana non ha reso noto il suo luogo di nascita, né la data, per cui non è possibile indicare l’età dell’attrice. È tuttavia noto che la sua altezza corrisponde a 165 centimetri.

