PROBLEMATICHE AMBIENTALI Partecipata assemblea cittadina a Siderno

PROBLEMATICHE AMBIENTALI Partecipata assemblea cittadina a Siderno

Lente Locale

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – Smaltimento rifiuti, bonifica dei torrenti, funzionamento dell’impianto TMB di San Leo, orari di apertura dell’isola ecologica. Sono solo alcune delle tematiche di assoluta importanza e attualità che sono state discusse nel corso dell’assemblea pubblica tenutasi ieri sera nella sala delle adunanze del palazzo comunale di Siderno, che ha visto la partecipazione della Commissione Straordinaria, delle principali associazioni cittadine e di alcune forze politiche.













Ha aperto e coordinato i lavori la segretaria del circolo

cittadino del Pd Giusy Massara, che dopo aver ricordato le varie criticità

presenti nel territorio cittadino, ha subito ceduto la parola alla presidente

dell’osservatorio cittadino dei rifiuti Mariarosaria Tino che ha ricordato le

varie denunce e segnalazioni fatte anche a costo di una rischiosa sovraesposizione

personale.

Quindi è intervenuta la commissaria Caracciolo che ha

ricordato come la problematica dei rifiuti in piazza della cittadinanza europea

fosse già stata presente all’atto del loro insediamento. “Dopo che abbiamo

messo le telecamere – ha detto – non ci sono più rifiuti in quel luogo. Abbiamo

già acquistato le fototrappole – ha aggiunto – e a breve verranno installate. A

seguito dei controlli effettuati sull’abbandono dei rifiuti in strada, poi,

abbiamo elevato venti sanzioni, come già segnalato al ministero. 565 utenze

domestiche non erano censite più 236 commerciali che sono state iscritte a ruolo,

tra cui molte di grande entità a cui abbiamo intimato il pagamento coattivo

dell’Imu di quasi un milione di euro. Idem per il servizio idrico. Non posso

non rilevare – ha proseguito – la scarsa partecipazione dei cittadini alle

iniziative di sensibilizzazione che abbiamo organizzato insieme alla Consulta

delle associazioni. Ma andiamo avanti e abbiamo più volte sanzionato Locride

Ambiente per i disservizi nel servizio di raccolta dei rifiuti: se loro non

rispettano il nostro capitolato arriveremo alla risoluzione contrattuale, anche

se ci dispiacerà per i lavoratori. Abbiamo dato un termine entro il quale il

comune deve essere pulito, decorso il quale scioglieremo il contratto con

Locride Ambiente”.

Le ha fatto eco il tecnico comunale ingegner Piero Fazzari e

l’ex sindaco di Agnana Caterina Furfaro, che hanno ricordato come siano state

elevate sanzioni per un totale di circa ventimila euro.

Molti gli interventi dei presenti che abbiamo riassunto nell’ampia

sintesi della serata con le immagini riprese e montate dal nostro Enzo Lacopo

che proponiamo alla vostra visione.

PROBLEMATICHE AMBIENTALI Partecipata assemblea cittadina a Siderno

Lente Locale