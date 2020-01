Processo “Breakfast”: Scajola condannato a due anni, la Rizzo a uno

Dopo ben 102 udienze arrivano dal Tribunale di Reggio Calabria due condanne e due assoluzioni nell’ambito del processo”Breakfast” (QUI) Il presidente del collegio giudicante Natina Pratticò, come era atteso (QUI), si è pronunciata nel pomeriggio odierno condannando a due anni di reclusione Claudio Scajola, con sospensione condizionale della pena. Di un anno di reclusione invece la pena inflitta a Chiara Rizzo, moglie dell’ex parlamentare di Forza Italia ed armatore Amedeo Matacena, latitante a Dubai. Anche per la Rizzo pena sospesa ma per la donna viene ordinata anche la restituzione dei beni che le erano stati sequestrati. Assoluzione infine per Maria Grazia Fiordaliso e Martino Politi, ex collaboratori di Matacena.

