Prof indagato per istigazione al suicidio: avrebbe umiliato e insultato altri studenti

Il professore di Matematica e Fisica del liceo Rousseau di Roma indagato per maltrattamenti e istigazione al suicidio, dopo che uno studente si è tolto la vita a luglio 2019 per le continue umiliazioni che avrebbe subito dal docente, avrebbe insultato altri ragazzi. In particolare avrebbe umiliato una adolescente anche lei – come il 17enne – con un disturbo dell’apprendimento insultandola davanti la classe.