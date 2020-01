Progetto Ready Women, Eurokom ad Instanbul per inserimento donne disabili nel mondo lavoro

Si

è svolto ad Instanbul alla GelisimUniversity il meeting trasnazionale del

progetto Ready Women, finanziato dal Programma Erasmusplus, sulla linea

K204, con capofila la fondazione FamsCocemfe di Siviglia e con un partenariato

di otto istituzioni di sei stati differenti, tra cui Spagna, Turchia,

Portogallo, Lettonia, Grecia e naturalmente l’Italia. L’Associazione Eurokom

tra i partner e’ incaricata di seguire

lo sviluppo delle attività curricolari e formative per le donne disabili, vere

beneficiarie del progetto.

Ad Istanbul, con la vice presidente Loredana Panetta e il direttore dell’EdicCalabria&Europa Alessandra Tuzza, ha presentato le metodologie di partecipazione ispirate al Project cicle management ed al Gopp per guidare il partenariato nella definizione dei training, che saranno realizzati sui diversi territori degli Stati aderenti. Ready Women intende sviluppare una progettualità che va a beneficio delle strategie di inserimento attivo nel mercato del lavoro delle donne con disabilità. Un obiettivo non semplice da raggiungere ma che consentirà a breve l’avvio di corsi pensati dalla variegata partnership per fornire importanti supporti alle donne disabili volti a potenziare le proprie soft skills e utilizzarle al meglio per percorrere compiutamente un approccio propositivo al mondo del lavoro.

Al

fine di mettere a frutto le competenze digitali sarà inoltre lanciata in

primavera una piattaforma collegata al sito www.readywomen.eu, che è

l’interfaccia pubblica del progetto e che è collegata alle pagine attive sui

social media più usati. La piattaforma,

on line da giugno 2020, sarà dinamica ed arricchita con gli strumenti pensati

per informare e supportare le donne disabili a superare le barriere che le

dividono spesso dal mondo del lavoro e delle professioni. La strategia del

progetto è pienamente rispondente alle linee di azione del nuovo programma

Europa 2030 per la sostenibilità sociale ed ambientale e consente ad Eurokom di

affrontare un tema spesso ignorato in Calabria, quello della parità di genere,

questa volta coniugandolo con il necessario ed importante inserimento delle

donne con disabilità nel contesto lavorativo e produttivo. L’associazione

Eurokom, con sede operativa a Gioiosa Jonica, si augura di avere l’appoggio

delle autorità istituzionali locali e regionali per la migliore implementazione

delle azioni progettuali, che si concluderanno a Giugno 2021 con la conferenza

internazionale di Siviglia, e che nel 2020 prevede un altro meeting operativo a

Sofia.

L’Ufficio comunicazione dell’Associazione Eurokom

Progetto Ready Women, Eurokom ad Instanbul per inserimento donne disabili nel mondo lavoro

