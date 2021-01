Prolungati al 30 aprile i contratti in scadenza a fine mese del personale Asp chiamato per il Covid

Insieme allo stato di emergenza arriva anche la proroga per i contratti a tempo determinato o di liberi professionisti, in scadenza a fine gennaio, che l’Asp di Catanzaro ha sottoscritto nel corso dello scorso anno per fronteggiare la pandemia da Covid-19, anche se i vuoti di organico e le carenze di personale sono ancora vive con relativi problemi nelle risposte all’emergenza.

Tra cambio di commissario ad acta e procedure burocratiche da effettuare il 2020 ha mostrato ulteriori fragilità del sistema sanitario sia calabrese che in provincia di Catanzaro, ed ora lo stesso sarà chiamato ad un nuovo sforzo ulteriore con la campagna di vaccinazione di massa (quindi altro personale, forniture, organizzazione logistica, etc).

Prolungati così fino al 30 aprile i contratti con: