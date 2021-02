Proroga di 6 mesi al bonus vacanze, sarà valido anche per l’estate: ecco come ottenerlo

Ci saranno sei mesi in più di tempo per poter usufruire del bonus vacanze, messo in campo dal governo Conte bis durante l’emergenza coronavirus per sostenere il settore del turismo, uno dei più colpiti da lockdown e chiusure. La proposta viene da un emendamento a prima firma Bonomo (Partito democratico) presentato al decreto Milleproroghe, che sarà votato oggi. Si potrà usufruire dell’incentivo fino al 31 dicembre 2021.