La Juventus ha mostrato una grande solidità difensiva contro la Roma in campionato e nel doppio confronto in Coppa Italia contro l’Inter. Pirlo ha trovato il suo equilibrio e ora che ha tutti i difensori della rosa a disposizione, sarà difficile scegliere chi schierare dal primo minuto. La sensazione è che De Ligt, Cuadrado e Danilo, in questo momento, siano imprescindibili nel suo assetto tattico.