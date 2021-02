Qual è il nuovo programma del Movimento 5 Stelle pubblicato da Beppe Grillo 

Con un post pubblicato sul suo blog, Beppe Grillo rilancia un nuovo programma del Movimento 5 Stelle proprio nel momento in cui gli iscritti pentastellati votano su Rousseau per il sostegno al governo Draghi. “Per aspera ad astra”, è il titolo del post in cui Grillo lancia una serie di proposte: dalla patrimoniale alla legge sul conflitto d’interessi, dal proseguimento della riforma Bonafede sulla giustizia al salario minimo.