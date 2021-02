Quando Dustin Diamond raccontò di orge e droga sul set di Bayside School

L’attore , morto all’età di 44 anni e ricordato da tutti per il suo ruolo in Bayside School, aveva raccontato in un libro del 2009 aneddoti e racconti dal dietro le quinte che diffamavano i protagonisti, parlando di orge e droghe sul set. Accuse che poi Diamond aveva ritirato, contestando al ghostwriter del libro di averle inventate. L’attore pare aver avuto sempre un rapporto conflittuale con la serie, obbligato a lottare con il fantasma di Screech, picco massimo del successo in carriera.