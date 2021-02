Il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla anche questa settimana, ma attenzione al rischio varianti: il ministero della Salute ha pubblicato uno studio che evidenzia come quella inglese fosse diffusa al 17,8 per cento a livello nazionale al 4 febbraio scorso. Nel Lazio da ieri, quasi sicuramente a causa di questa variante, è diventato zona rossa il comune di Roccagorga, provincia di Latina.