Fissata la data in cui la Ferrari presenterà la nuova SF21 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale 2021 di Formula 1. La presentazione della nuova monoposto della scuderia del Cavallino sarà fatta in live streaming in diretta online l’11 marzo, il giorno prima che comincino i test F1 in Bahrain.